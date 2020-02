Kráľovský spor vrcholí: Harry a Meghan zaútočili na Alžbetu II... O TOMTO nemá právo rozhodovať!

Princ Harry a jeho manželka Meghan vo vyjadrení zaútočili na kráľovnú Alžbetu II.

Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP/Profimedia

LONDÝN - Od začiatku roka je okolo britskej kráľovskej rodiny poriadne rušno. Po tom, čo princ Harry (35) a jeho manželka Meghan (38) oznámili, že sa vzdávajú svojho postavenia v monarchii, sa najnovšie na pretras dostala ich obchodná značka. Dvojica si totiž zaregistrovala názov SussexRoyal. To im však kráľovná Alžbeta II. (93) zatrhla... No podľa dvojice na to nemá právo!