Supermodelka na rande s princom Andrewom: Prišla do paláca a... Kráľovnú porazí!

Princ Andrew doplatil na svoje styky s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Ten svojim priateľom ponúkal neplnoleté sexuálne otrokyne. S obrovským škandálom má byť spätý aj spomínaný člen britskej monarchie. Epstein spáchal vo väzení samovraždu, Andrew sa rozhodol stratiť z očí verejnosti.

The Sun on Sunday však najnovšie zverejnil informácie, z ktorých bude britská panovníčka znovu zrelá na infarkt.

V roku 2000 si Andrew robil zálusk na americkú modelku Caprice Bourret, ktorá v minunlosti randila aj s Rodom Stewartom a aktuálne hviezdi v šou Dancing On Ice. „Dvakrát ju vzal na rande do Buckinghamského paláca. Pri tej príležitosti jej dokonca dovolil sedieť na kráľovninom tróne,” uviedol pre The Sun on Sunday zdroj z modelkinho okolia. „Tiež tam zbadala nejakú misku, ktorá sa jej páčila. Opýtala sa Andrewa, či si ju môže vziať a poslať svojej matke. Dovolil jej to,” dodal.

A hoci sa Andrew snažil si známu sexicu získať, z jej strany nešlo o nič vážne.prezradil zdroj z modelkinho okolia.

Zaujímavé tiež je, že princ Harry na svojho strýka údajne dosť žiarlil. Ako 16-ročný pubertiak mal totiž na stenách svojej izby práve kalendár božskej Caprice.

Caprice Bourret kedysi. Zdroj: profimedia.sk

Takto vyzerá Caprice Bourret v súčasnosti. Zdroj: profimedia.sk