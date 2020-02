KOLAPS Katy Perry: Únik plynu počas talentovej súťaže... Speváčka sa otrávila!

V Amerike momentálne beží ďalšia séria úspešnej šou American Idol, ktorá už do výšin hudobného neba vystrelila množstvo talentovaných spevákov či speváčok. Tentokrát do poroty zasadli popová diva Katy Perry, legendárny spevák Lionel Richie a country spevák Luke Bryan. Pri natáčaní však došlo k nepríjemnej situácii.

Priamo počas výberových kôl totiž došlo v štúdiách k úniku plynu. Ako prvá štipľavý zápach pocítila práve Katy Perry. „Necítite tu plyn? Je to poriadne prenikavé,” obrátila sa blondínka na svojich kolegov. „Trochu ma z toho bolí hlava. Vlastne poriadne. Je to veľmi zlé,” posťažovala sa speváčka. „Toto nie je vtip, naozaj tu uniká plyn,” oznamuje pre istotu divákom Luke Bryan a následne porotcov spolu so súťažiacimi a zvyškom štábu evakuujú zo štúdia.

Katy Perry sa začala sťažovať na bolesť hlavy. Zdroj: youtube.com/abc

Krátko po evakuácii z priestorov štúdia Katy Perry skolabovala. Zdroj: youtube.com/abc ​

Po tom, ako všetkých vyviedli na vzduch, do priestorov nabehli hasiči. Interpretke mnohých svetových hitov však nepomohol ani pobyt vonku a priamo pred objektívmi kamier sa zosunula k zemi.

Či ale speváčke reálne prišlo zle, alebo išlo len o to, aby šou okorenila nejakou drámou, je otázne. Diváci, ktorí totiž jej kolaps a následný pád videli, ju kritizujú za veľmi zle zahraný podvod. „Toto je špičková televízna dráma. Jej pád bola najfejkovejšia vec, akú som kedy videla,” objavilo sa v jednom z mnohých komentárov.