Dokonalé šťastie vystriedal hlboký smútok: Tehotná Katy Perry prišla o starú mamu!

Keď sa Katy pochválila svojim rastúcim bruškom, u svojich fanúšikov spôsobila ošiaľ a gratulácie sa na ňu sypali zo všetkých strán. Tie však teraz vystriedali slová zármutku a spolupatričnosti. Hviezda totiž prišla o svoju starú mamu. „Ann Pearl Hudson bola bojovníčka. Prežila Veľkú hospodársku krízu, sama vychovala tri deti ako krajčírka vyrábajúca tangáče pre tanečnice a ďalších vo Vegas,” zaspomínala si Katy.

Správa o smrti 99-ročnej babičky zastihla speváčku v austrálskom Melbourne, kde predviedla jedno zo svojich fantastických vystúpení počas svetového pohára v ženskom krikete. Speváčka následne na svojom Instagrame zverejnila sériu fotografií z rodinného albumu, na ktorých je spolu s milovanou starou mamou a je vidieť, že obe si boli veľmi blízke.

Katy Perry sa o smrti jej starej mamy dozvedela počas návštevy austrálskeho Melbourne, kde vystupovala. Zdroj: Instagram K.P.

„Môj dôvtip, to je Ann. Moja autentickosť, to je Ann. Moja tvrdohlavosť, to je Ann. Moja bojovnosť, to je Ann. Môj štýl, to je Ann,” opísala Katy, ktorá dúfa, že babička si to užíva, nech je kdekoľvek. „Pravdepodobne mala pri príchode do večnosti pohár jej obľúbeného ružového vína... a ten najštýlovejší look, samozrejme aj so šperkami.”

Katy Perry si zaspomínala na svoju starú mamu. Zdroj: Instagram K.P.

Veľkou oporou pre Katy je jej partner Orlando Bloom, ktorý má na Ann taktiež krásne spomienky. Práve s ním sa speváčka rozhodla založiť si rodinu a už o pár mesiacov sa dočkajú svojho prvého spoločného potomka.