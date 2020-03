Ďalšie "obete" koronavírusu: Tehotná Katy Perry a Orlando Bloom doplatili na nákazu!

Len pred niekoľkými dňami sa pritom na verejnosť dostala úžasná správa. Speváčka prostredníctvom svojho nového klipu k piesni Never Worn White oznámila, že sa s Oralndom stanú rodičmi. V závere videa totiž ukázala tehotenské bruško,neskôr potvrdila, že nejde o žiadny marketing a je naozaj v očakávaní. Uviedla aj to, že dieťatko sa má narodiť v lete, no i napriek tejto radostnej novinke aktuálne musia riešiť problémy súvisiace s koronavírusom.

Dvojica totižto svoju lásku chcela spečtiť aj na papieri. Svetové hviezdy si mali "áno" povedať v Japonsku, sobáš chceli stihnúť ešte predtým, ako sa narodí ich prvé spoločné dieťatko. Tieto plány, žiaľ, nevyšli. Blízka osoba snúbencov pre magazín E! prezradila, že svadba sa opäť presúva na neurčito.

Tehotenstvo Katy Perry sa prevalilo vďaka jej najnovšiemu videoklipu. Zdroj: youtube.com

Speváčka sa mala onedlho vydávať, kvôli koronavírusu však svadbu presunula. Zdroj: youtube.com ​

„Svadbu v Japonsku naplánovali na leto, lenže kvôli epidémii ju budú musieť odložiť. Teraz sledujú, ako sa situácia bude vyvíjať." prezradil jeden zdroj z okolia páru, druhý túto informáciu potvrdil s tým, že Orlando a Katy uvažujú, že pokiaľ nebudú môcť vycestovať do Ázie, obrad sa bude konať v USA.