Valentín podľa známeho speváka: Je to agresívny sviatok.... Zrušme to!

Sam Smith doslova nenávidí sviatok všetkých zaľúbených. A dôvod je dosť jednoduchý – je single. Smutné ale je, že podľa vlastných slov ani jediného Valentína vo svojom živote nestrávil s milovanou osobou. „Je to môj 27. rok, kedy som na Valentína nezadaný. Je to agresívny sviatok. Áno, som dnes smutný. Dnes je smutný deň. Je to ako pohreb,” povedal v rádiu v relácii Capital Breakfast with Roman Kemp a priznal, že by chcel valentínsky sviatok zničiť.

Neskôr v inom programe dodal, že 14. február naozaj nie je jeho obľúbeným dňom a je proti nemu.

Sam Smith v minulosti priznal psychické problémy a ako tvrdí, neidetifikuje sa ani s jedným pohlavím. Je akoby mužom aj ženou zároveň:

