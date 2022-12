Slávny spevák na vianočnom koncerte šokoval: Na pódium prišiel v ženskom overale s MEGA výstrihom!

Jingle Bell Ball sa v posledných rokoch stal už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc vo Veľkej Británii. Túto akciu organizuje rozhlasová stanica Capital FM a tradičným miestom, kde sa tento festival odohráva, je londýnska aréna The O2.

Na tomto výnimočnom pódiu sa počas minulých rokov objavili tie najväčšie hviezdy hudobného sveta, ako sú napríklad Katy Perry, Taylor Swift, Justin Bieber, Ed Sheeran či Lady Gaga. Počas uplynulého víkendu na ňom vystúpil aj známy anglický spevák Sam Smith.

Ten divákom zaspieval niekoľko svojich hitov, medzi ktorými nechýbali piesne ako I'm Not The Only One či jeden z jeho najnovších počinov Unholy. Smith však zaujal okrem svojho hudobného talentu aj outfitom, ktorý na toto vystúpenie zvolil.

Na pódiu sa objavil v trblietavom kostýme striebornej farby, ktorý mal poriadne hlboký výstrih. Svojím oblečením sa pochválil aj na profile na sociálnej sieti Instagram, kde svojím fanúšikom ukázal niekoľko fotiek z tejto šou.

Galéria fotiek (11) Sam Smith

Zdroj: profimedia.sk