Známy spevák po 18 mesiacoch terapie: Takto je na tom po psychických problémoch!

Sam Smith si minulý rok prešiel rozchodom, no problémy mal už predtým. Na jar prezradil, že sa naidentifikuje so žiadnym pohlavím. „Keď som videl slovo nebinárny, genderqueer, a prečítal som si o tom a počul som týchto ľudí hovoriť, povedal som si, ‘Do pekla, to som ja’. Nebinárny, genderqueer, je, keď sa neidentifikujete rodom. Keď vy ste len vy,“ vyjadril sa umelec.

„Ste zmesou všetkých rôznych vecí. Ste svojím vlastným špeciálnym stvorením. Takto to vnímam. Nie som muž, ani žena. Myslím, že som niekde medzitým. Vždy som bol veľmi slobodný, keď išlo o moju sexualitu, tak som sa to pokúsil premeniť aj do mojich myšlienok,“ skonštatoval Smith.

Zdroj: Instagram SŠ

Zdroj: Instagram SŠ

Aktuálne svojim fanúšikom prezradil, že už dlhší čas prechádzal terapiou. „Obzerám sa späť na rok a pol terapie a bola to najväčšia výzva v mojom krátkom, 27-ročnom živote,” napísal na Instagrame.

„Toľko som si toho napozeral a načítal za posledných 6 mesiacov, aby som sa pokúsil dať zmysel tomu neporiadku v mojej hlave. Pokúsil som sa upratať všetky moje problémy, aby boli zaradené do zložiek a škatuliek, aby ma nikdy znovu neprenasledovali a neovplyvňovali,” priblížil fanúšikom, ako sa snažil všetko pochopiť a dať do poriadku.

Nakoniec ale prišiel k takémuto poznaniu: „Pomaly si uvedomujem, že tieto slová sú jediné, na ktorých záleží. A sú to slová úžasnej Brené Brown: Si akurátny. Ten neporiadok v tvojej hlave nie je neporiadok. Je to, kto si. Keď sa neustále pokúšaš zmeniť a hľadať dokonalosť a život bez bolesti, iba to zapríčiňuje ďalšiu bolesť.” Ako dodal, stále nie je na konci cesty, no cíti, že vo svojom živote je teraz najbližšie k tomu, aby cítil skutočnú radosť, vďačnosť a pokoj.

Zdroj: Instagram SŠ

Sam sa rozhodol zverejniť tieto myšlienky, aby možno pomohol niekomu inému. Ako prezradil, jemu tiež pomohli slová iných ľudí a našiel v nich útechu.