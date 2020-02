Meghan a Harry sa chcú onedlho sťahovať: Svoje bývanie im ponúkla Madonna!

Meghan a Harry sa po odchode z Londýna usídlili v Kanade. Odvtedy je 10-miliónové sídlo na vancouverskom ostrove doslova obliehané fotografmi. Tí číhajú na všetko, čo sa okolo domu pohne. Dvojica si preto zaobstarala nový kamerový systém v okolí pláže a medzi stromy pridali plachty, aby sa tak schovali pred očami zvedavcov.

„Páči sa im žiť pokojný život. Chodia na dlhé prechádzky, cvičia jogu a Meghan varí. Sú to skutoční domasedi a radi oddychujú s Archiem a so psami,” prezradil magazínu People zdroj z okolia dvojice.

Na ich nový život reagovala aj popová ikona Madonna. Tá im ponúkla svoj vlastný byt v New Yorku. „Dám vám do podnájmu môj byt v Central Park West. Dve spálne, najlepší výhľad na Manhattan a neskutočný balkón... Tomu sa nevyrovná ani Buckinghamský palác,” hovorí speváčka s vážnou tvárou vo svojom krátkom videu na Instagrame.

Madonna ponúkla svoj byt na prenájom princovi Harrymu a Meghan Markle. Zdroj: Instagram M.

Ani New York, ani Kanada sa však pravdepodobne nestanú ich stálym domovom. Ako sa totiž Meghan niekoľkokrát vyjadrila, rada by sa vrátila do Los Angeles. „Narodila som sa a vyrástla som v Los Angeles, kalifornské dievča, ktoré žije podľa étosu, že väčšina vecí môže byť vyliečených buď jogou, plážou alebo zopár avokádami,” prezradila o sebe Meghan. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu veria, že práve toto mesto by im poskytlo viac súkromia a nemuseli by sa už viac skrývať v útrobách svojho príbytku.