Hrozivé zranenia Madonny: Ruší koncerty a... s podpätkami skončila!

„Ako všetci viete, mám početné zranenia a musela som zrušiť vystúpenia, aby som sa dala do poriadku,” oznámila svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Madonna. Zrušených bolo niekoľko koncertov v januári, ale aj dva v Londýnskom Palladium, ktoré boli naplánované na 4. a 11. februára.

„Tri vystúpenia za sebou sú pre moje telo priveľa a lekári vlastne trvajú na tom, aby som si po každej šou jeden deň oddýchla, ale verím, že že zvládnem dve šou a potom si oddýchnem,” dušuje sa. Hudobná ikona tiež všetkých ubezpečila, že peniaze za vstupenky budú automaticky vrátené.

Madonna sa na Instagrame ospravedlnila za zrušené koncerty. Zdroj: Instagram M.

Madonnu už dlhší čas trápia problémy s kolenami a bedrami. Svet tiež obletelo video z jej tanečnej skúšky, ktorú speváčka absolvovala s bandážami na kolenách a v teniskách. Podpätky jej totiž spôsobujú bolesť. Niektoré časti z jej choreografie dokonca museli pozmeniť, aby ich speváčka ľahšie zvládla.

Madonna nosí na kolenách podporné bandáže a opätky vymenila za pohodlné tenisky. Zdroj: Instagram M.

„Je zázrak, že som to vydržala až doteraz, ale vo veľkej miere za to môže fakt, že rehabilitujem až šesť hodín denne,” priznala Madona, ktorá podrobuje svoje telo niekoľkým terapiám tri hodiny pred aj po vystúpení. „Nikdy som nechcela zrušiť žiadne z mojich vystúpení a som odhodlaná vydržať do konca, ak zvolím to správne tempo.”