Kreslený seriál o kráľovskej rodine má jasné kontúry: ČOŽE? Takto majú vyzerať!

Postavy nového seriálu uzreli svetlo sveta.

Zdroj: Royal Family/Ranald Mackechnie

LONDÝN – O tom, že o princovi Georgovi bude seriál, sa hovorilo už dlhšie. Teraz však začal nadobúdať jasnejšie kontúry a je známe nielen to, kto bude jednotlivých členov kráľovskej rodiny v angličtine dabovať. Je známe už aj to, ako budú postavy vyzerať. Karikaturista sa na anglickej monarchii poriadne vybúril a stojí to za to!