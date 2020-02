Vyhlásili nominácie na Zlaté maliny: TOTO je to najhoršie za posledný rok vo filmovom svete

LOS ANGELES - Organizátori anticien Zlaté maliny za to najhoršie, čo v uplynulom roku priniesol filmový priemysel, vyhlásili nominácie v 40. ročníku ich udeľovania. Po osem nominácií majú filmy Cats, A Madea Family Funeral a Rambo: Posledná krv. Všetky tri sa stretli v kategórii Najhorší film, kde ich dopĺňajú aj The Fanatic a The Haunting of Sharon Tate.

Za najhoršieho režiséra môžu vyhlásiť Freda Dursta (The Fanatic), Jamesa Franca (Zeroville), Adriana Grunberga (Rambo: Posledná krv), Toma Hoopera (Cats) alebo Neila Marshalla (Hellboy). O titul najhoršieho herca v hlavnej úlohe sa uchádzajú James Franco (Zeroville), David Harbour (Hellboy), Matthew McConaughey (Serenity: Ticho pred búrkou), Sylvester Stallone (Rambo: Posledná krv) a John Travolta (The Fanatic a Trading Paint). Spomedzi žien sú to zas Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate), Anne Hathaway (Serenity: Ticho pred búrkou a Podfukárky), Francesca Hayward (Cats), Tyler Perry (ako Medea v A Madea Family Funeral) a Rebel Wilson (Podfukárky).

V kategórii Najhorší herec vo vedľajšej úlohe sú nominovaní James Corden (Cats), Tyler Perry (ako Joe v A Madea Family Funeral), Tyler Perry (ako Heathrow v A Madea Family Funeral), Seth Rogan (Zeroville) a Bruce Willis (Glass). Skupinu nominovaných žien v kategórii Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe tvoria Jessica Chastain (X-Men: Dark Phoenix), Cassi Davis (A Madea Family Funeral), Judi Dench (Cats), Fenessa Pineda (Rambo: Posledná krv) a Rebel Wilson (Cats).

Prehľad nominácií na Zlaté maliny:

Najhorší film:

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Posledná krv

Najhorší herec:

James Franco - Zeroville

David Harbour - Hellboy

Matthew McConaughey - Serenity: Ticho pred búrkou

Sylvester Stallone - Rambo: Posledná krv

John Travolta - The Fanatic a Trading Paint

Najhoršia herečka:

Hilary Duff - The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway - Serenity: Ticho pred búrkou a Podfukárky

Francesca Hayward - Cats

Tyler Perry (ako Medea) - A Madea Family Funeral

Rebel Wilson - Podfukárky

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe:

James Corden - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (ako Joe)

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (ako Heathrow)

Seth Rogan - Zeroville

Bruce Willis - Glass

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe:

Jessica Chastain - X-Men: Dark Phoenix

Cassi Davis - A Madea Family Funeral

Judi Dench - Cats

Fenessa Pineda - Rambo: Posledná krv

Rebel Wilson - Cats

Najhoršie spojenie na filmovom plátne:

Hociktorí dvaja poloľudia / polomačky - Cats

Jason Derulo a jeho CGI sterilizovaný rozkrok - Cats

Tyler Perry a Tyler Perry (alebo Tyler Perry) - A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone a jeho impotentná zlosť - Rambo: Posledná krv

John Travolta a každý scenár, ktorý prijíma

Najhoršia réžia:

Fred Durst - The Fanatic

James Franco - Zeroville

Adrian Grunberg - Rambo: Posledná krv

Tom Hooper - Cats

Neil Marshall - Hellboy

Najhorší scenár:

Cats - Lee Hall a Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate - Danial Farrands

Hellboy - Andrew Cosby

A Madea Family Funeral - Tyler Perry

Rambo: Posledná krv - Matthew Cirulnick a Sylvester Stallone

Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie:

X-Men: Dark Phoenix

Godzilla II: Kráľ monštier

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Posledná krv

Najväčšia neúcta voči ľudskému životu alebo verejnému majetku:

Na zlej strane

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Posledná krv

Razzie Redeemer Award:

Eddie Murphy - Volám sa Dolemite

Keanu Reeves - John Wick 3: Parabellum a Toy Story 4

Adam Sandler - Uncut Gems

Jennifer Lopez - Zlatokopky

Will Smith - Aladdin