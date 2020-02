Útok na princa Harryho a Meghan: Falošná láska, falošné orgazmy?!

VANCOUVER - K ostro sledovanej kráľovskej rodine sa vyjadrujú mnohí. Najnovšie sa do princa Harryho a hlavne jeho manželky Meghan pustila austrálska feministka Germaine Greer (81). Tá sa priamo pred kamerou zamýšľala nad tým, či brunetka svojho manžela naozaj miluje alebo to iba predstiera - aj v posteli. A ich veľkolepú svadbu označila za otrasnú.

Na začiatok treba uviesť, že Germaine Greer býva označovaná za kontroverznú osobu a tiež nad jej najnovšími výrokmi budú mnohí krútiť hlavou. V austrálskej relácii 60 Minutes sa zamýšľala nad tým, či Meghan lásku k Harrymu iba nepredstiera.

Germaine Greer Zdroj: 60 minutes

„Stále myslím na to, že by bolo lepšie, keby bola naozaj zamilovaná. Ak to celý čas len predstiera, ó, bože, aká úbohosť. Koľko orgazmov to bude trvať? Koľko falošných vzdychov bude treba?” vyhlásila bez servítky 81-ročná feministka.

Navyše neváhala svadbu tohto páru označiť za otrasnú. A dôvod? „Pretože bola plná šoubiznisových postavičiek, akoby Meghan žila úplne umelecký život,” vyhlásila Germaine. Tá evidentne proste nemá rada šoubiznisovú sféru, lebo jej tiež pripadá falošná. Nuž, aj to je názor a má naň právo, ale navážať sa preto verejne do niekoho svadby?!