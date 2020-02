Plus size modelka o pôrode: Uff, toto by mnohé Slovenky nedali!

Ashley Graham patrí medzi tie celebrity, ktoré nemajú problém deliť sa o svoje súkromie. Aj počas tehotenstva na sociálnych sieťach bežne zverejňovala fotky intímnejšieho charakteru, či odhalené zábery.

Od októbra 2018 hovorí o svojom súkromí aj v rámci podcastu Pretty Big Deal. Témou posledného vydania bola samozrejme veľká udalosť v jej živote - narodenie synčeka, ktorému spolu s manželom Justinom Ervinom dali meno Isaac Menelik Giovanni Ervin.

Plus size modelka sa pred kamerou rozprávala so svojím manželom a neobišli ani tému porôdu. Ako Ashley prezradila, synčeka priviedla na svet doma, a to v špeciálnom pôrodnom bazéne. Rozhodla sa tak preto, lebo z nemocnice má strach a bála sa, že tam na ňu doľahne úzkosť.

„Musím povedať, že teraz, keď som rodila prirodzene a všetko som to cítila, tak mám pocit, že už nie je nič, čo by som nedokázala. Nie je nič, pri čom by som si povedala, že je to pre mňa ťažké alebo že by som to nezvládla,” poznamenala Ashley, ktorá rodila zhruba šesť hodín.

Po celý čas jej bol manžel Justin veľkou oporou. On sám hodnotí domáci pôrod ako neuveriteľnú skúsenosť. Počas rozprávania o synčekovom narodení boli obaja dojatí a plus size modelka sa neubránila slzám.

Niet pochýb, že išlo o nezabudnuteľný zážitok. A hoci sa už v súčasnosti aj u nás nájdu ženy, ktoré by rady rodili takýmto spôsobom, predsalen je stále viac tých, ktoré preferujú pôrod v zdravotníckych zariadeniach a pod dohľadom odborníkov.