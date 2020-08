Intímna FOTO slávnej modelky: Úplne NAHÁ... Aj s malým synčekom!

Ashley Graham

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - Nemá problém! Ashley Graham (32), ktorá je celému svetu známa ako najúspešnejšia plus size modelka, nikdy nepatrila medzi hanblivky. A nezmenilo sa to ani po narodení synčeka Isaaca. Práve naopak. Slávna kráska najnovšie pózovala celkom vyzlečená spolu so svojím drobcom.