Známa kráska šokovala v priamom prenose: Aha, mám TAM chlpy!

Ashley Graham bola nedávno jedným z hostí relácie Today na stanici NBC. Moderátorka Jenna Bush Hager sa s ňou spojila prostredníctvom videohovoru, keďže plus size modelka trávi tieto mesiace u svojej mamy v rodnej Nebraske.

Moderátorka sa napríklad zaujímala, ako vyzerá modelkin look v karanténe. „Stále mám na sebe tepláky. Som šťastná, keď si na seba vôbec ráno dám podprsenku. Chĺpky pod pazuchou som si nedepilovala už ani nepamätám,” poznamenala so smiechom Ashley a potom dvihla ruku, aby to divákom aj dokázala. „Mojej mame to príde nechutné,” dodala kráska, ktorá si však z názorov iných ťažkú hlavu nerobí.

Ashley Graham ukázala divákom chlpatú pazuchu. Zdroj: nbc

Po nedávnom pôrode synčeka Isaaca zvlášť. „Moje telo sa kompletne zmenilo. Mám strie, pribrala som a moje boky a brucho majú úplne iný tvar. Ale chce aby ženy vedeli, že hoci sa ich telo mení, stále je dôležité mať sa rada. Musíme to učiť aj ďalšie generácie,” dodala Graham, ktorá nedávno s manželom Justinom oslávili 10. výročie svadby.

Ashley Graham nemá problém priznať, že jej telo nie je dokonalé. Zdroj: instagam