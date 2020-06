Intímna FOTO plus size modelky a... Jej tela sa zmocnil mimozemšťan!

NEBRASKA - Materstvo si užíva! Reč je o slávnej plus size modelke Ashley Graham (32), ktorá sa začiatkom roka stala mamičkou. Atraktívna brunetka nemá problém hovoriť o detailoch domáceho pôrodu i záležitostiach, ktoré sú pre iné ženy tabu. Aktuálne zdobí titulku júlového vydania magazínu Harper´s Bazaar, ktorého súčasťou je aj zaujímavý rozhovor.

Pandémia COVID-19 bola dôvodom, prečo plus size modelka Ashley Graham opustila rušný New York a spolu s partnerom a synčekom sa na istý čas nasťahovali k jej mame do Nebrasky. Spoločné chvíle si všetci užívajú a Ashley má popri tom čas aj na pracovné aktivity.

Naďalej sa venuje svojmu podcastu Pretty Big Deal a opäť si vyskúšala, aké to je pózovať pre nejaký prestížny magazín. Zaujímavé však je, že fotografom bol jej manžel Justin. Ten ju dokonca zvečnil aj vo chvíli, keď dojčila synčeka.

Súčasťou júlového vydania časopisu Harper´s Bazaar je aj rozhovor s touto modelkou. Ashley, ktorá vždy kládla dôraz na pozitívne vnímanie vlastného tela, sa počas tehotenstva musela popasovať s rôznymi pocitmi. „Moje telo prechádzalo rýchlymi zmenami a chvíľu mi trvalo, kým som sa s tým vyrovnala. Pripadala som si, ako keby mimozemšťan prevzal kontrolu nad mojím telom,” priznala Graham v rozhovore. „Napokon som bola veľmi nadšená. Vedela som, že budem dobrou matku,” dodala.

Ashley Graham na titulke júlového vydania Harper´s Bazaar. Zdroj: Harper ´s BAZAAR

Ashley Graham na intímnej fotografii dojčí svojho synčeka. Zdroj: Harper ´s BAZAAR