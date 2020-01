Seriálová hviezda zastavila čas: Má po 60-tke a vyzerá parádne!

V 90. rokoch sa na obrazovkách objavili mnohé seriály, ktoré sa tešili slušnej popularite. Rozhodne k nim patrí aj komediálny počin Pestúnka Fran, v ktorom stvárnila ústrednú postavu Fran Drescher. Výstredná Fran kedysi pracovala v svadobnom salóne u svojho snúbenca. Jedného dňa však dostane padáka aj kopačky. Ako podomová predajkyňa kozmetiky sa ocitá v dome prachatého vdovca s troma deťmi. Ten jej ponúkne prácu pestúnky a život každého z nich sa razom obráti naruby.

Fran Drescher je pred kamerami stále aktívna. V týchto dňoch celkom intenzívne promuje seriálovú novinku s názvom Indebted. Keďže sa opäť jedná o komediálny počin, niet pochýb, že fanúšikovia herečky si prídu na svoje.

Nemožno zabudnúť poukázať aj na to, že hoci Fran oslávilia minulý rok 62. narodeniny, nepatri do starého železa. Na jej tvári pribudlo zopár vrások, avšak na šarme jej to neubralo. Čo vy na to?

Fran Drescher má 62 rokov a vyzerá fantasticky. Zdroj: SITA

