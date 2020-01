Pozadie nakrúcania filmového hitu Ír: Bez TOHTO by Scorsese mafiánsky epos nikdy nenatočil

LOS ANGELES - Filmár Martin Scorsese by svoj mafiánsky epos Ír nikdy nedokázal natočiť bez spoločnosti Netflix. V rozhovore pre BBC sa tak vyjadrila jeho dlhoročná spolupracovníčka Thelma Schoonmaker.

"Nikto ten film nechcel financovať. Scorsese a Robert De Niro sedem rokov bojovali, aby naň získali prostriedky," uviedla oceňovaná 80-ročná strihačka pre BBC News. "Štúdiá sa takýchto vecí trochu boja, ale dosiahlo to veľký úspech, tak sa možno trochu poučili," skonštatovala.

Schoonmaker, ktorá si prácou na Írovi vyslúžila ôsmu oscarovú nomináciu, zároveň prezradila, že jedným z problémov bolo Scorseseho neoblomné rozhodnutie použiť vo filme technológiu na obmladenie hercov, ktorá bola veľmi nákladná. "Scorseseho generálny manažér nakoniec povedal 'Netflix ti dá peniaze a dajú ti pokoj' - a tak to aj bolo," pokračovala trojnásobná držiteľka Oscara. "Nedokážem vám povedať, aké požehnanie to bolo. Mrzí nás krátke premietanie v kinách, ale nikto iný tento film nechcel robiť. Bez Netflixu by nevznikol," uzavrela.

Mafiánska dráma podľa odhadov magazínu Forbes stála asi 160 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 145 miliónov eur). Netflix pritom na ňu poskytol finančné prostriedky a nezasahoval. Spoločnosť podľa Schoonmaker nenamietala ani proti dĺžke snímky, ktorá dosiahla tri hodiny a 29 minút. Schoonmaker pracovala počas svojej vyše 50-ročnej kariéry ako strihačka na 23 Scorseseho filmoch. Oscary si vyslúžila za jeho snímky Zúriaci býk (1980), Letec (2004) a Na druhej strane (2006). Ír má v hre desať nominácií na Oscary, vrátane kategórie Najlepší film.