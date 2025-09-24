Hviezda (67) seriálu Pestúnka Franny sa dočkala: Dostane hviezdu na chodníku slávy!

LOS ANGELES - Americká herečka Fran Drescherová, českým divákom známa zo sitcomu Pestúnka Franny, dostane na budúci utorok vlastnú hviezdu na známom chodníku slávy v losangelskej štvrti Hollywood. Napísala o tom dnes agentúra DPA.
Šesťdesiatsedemročná herečka v deň svojich narodenín, 30. septembra, na chodníku odhalí v poradí už 2822. hviezdu. Ako hostia, ktorí jej vzdajú hold, boli pozvané herecké kolegyne 46-ročná Natasha Lyonneová a 92-ročná Renée Taylorová, ktorá v sitkome stvárnila matku hlavnej protagonistky.
Organizátori uviedli, že sú potešení, že môžu Drescherovú oceniť za jej herecké umenie a za jej "neúnavné" nasadenie v hereckom odborovom zväze SAG-AFTRA. Zväz o 160.000 členoch, ktorý viedla od polovice októbra 2021 do tohtoročného 12. septembra, v roku 2023 ochromil americkú filmovú a televíznu produkciu niekoľkotýždňovým štrajkom za vyššie honoráre a lepšiu ochranu pred používaním umelej inteligencie.
Drescherová sa narodila v roku 1957 v New Yorku. Debutovala v roku 1977 v úspešnej snímke Horúčka sobotňajšej noci, po celom svete ju ale - rovnako ako v Česku - preslávila úloha Fran Fineovej v seriáli Pestúnka Franny (1993-1999). V ňom vynikol jej prenikavý hlas, obrovský natupírovaný účes, kúsavý humor a pestrofarebné obliečky. Za túto úlohu, v ktorej ju nadabovala Magdaléna Reifová, bola nominovaná na niekoľko cien. Samotný seriál získal jednu cenu Emmy.
