Sklamaná spajska po rozvode: Ide randiť... s mužmi aj ženami!

LONDÝN - Na poli lásky sa jej nedarí! Melanie Brown (44) zo Spice Girls sa rozviedla pred dvomi rokmi a zatiaľ je oficiálne stále sama. Využili to producenti šou Celebrity idú randiť a podľa všetkého spajska so svojou účasťou súhlasila. Projekt údajne okorení tým, že nemá problém isť na schôdzku nielen s mužmi, ale ani so ženami.

Žeby si našla pravú lásku v televíznej šou? Ako informuje The Sun, Melanie Brown by sa mala zúčastniť najnovšej série šou Celebs Go Dating. Podľa zdroja by kráska bola veľkým ťahákom a mohla by vystreliť sledovanosť do výšin.

Mel je sledovanou osobnosťou, má vlastný podcast a ľudia sa stále zaujímajú o jej súkromný život. V láske zatiaľ nemala šťastie, pred dvomi rokmi sa rozviedla s producentom Stephenom Belafontem. Pikantné je, že v jej prípade je tu ešte jeden ťahák sledovanosti. „Je otvorená randeniu s mužmi aj ženami,” tvrdí zdroj.