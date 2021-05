Slávna speváčka obeťou domáceho násilia: Pohľad na jej dobitú tvár vháňa slzy do očí!

Domáce násilie je témou, o ktorej je nutné hovoriť. Vedomá si je toho aj speváčka Mel B, ktorá v spolupráci so skladateľom Fabiom D´Andrea vytvorili pomerne šokujúce video. Kráska v ňom stvárnila obeť násilnika. A aj keď sú modriny a rany na jej tvári výsledkom maskérov, pôsobia veľmi realisticky a hrozivo.

Pohľad na Mel B vháňa slzy do očí. Zdroj: Woman´s Aid

Mel B je patrónkou organizácie Woman´s Aid, ktorá sa zameriava na podporu týraných žien. V súvislosti s videom pre The Sun uviedla: „Či už je to opľúvanie alebo škrtenie, sú to veci, ktoré sa skrátka dejú. Toto všetko sú príbehy reálnych žien. Po nakrúcaní som mala normálne modriny. Chcela som, aby to odrážalo skutočnosť, čím všetkým sme si niektoré z nás prešli.”

Slávna speváčka otvorene hovorí o tom, že aj ona sama bola obeťou domáceho násilia. Aj keď sa zdalo, že jej manželstvo s producentom Stephenom Belafonte je harmonické a ideálne, opak bol pravdou. Mel B doma prežívala hotové peklo a jej muž sa podľa jej slov doma menil na monštrum.

Mel B si počas manželstva so Stephenom Belafonte dosť vytrpela.

UPOZORNENIE: VIDEO NIE JE VHODNÉ PRE MALOLETÝCH A CITLIVÉ POVAHY!