Spajska Mel B sa bude VYDÁVAŤ: Zásnuby s o 11 rokov madším kaderníkom!

Speváčka Mel B pred rokmi otvorene priznala, že má za sebou veľmi ťažkú minulosť. Jej bývalý manžel Stephen Belafonte ju vraj týral. Niet preto divu, že jej trvalo dlhšie, kým opäť začala mužom veriť. No zdá sa, že o 11 rokov mladší priateľ Rory McPheem, ktorý sa živí ako kaderník, v nej akúkoľvek nedôveru prelomil.

Ako informujú zahraničné médiá, požiadal speváčku o ruku a ona povedla áno. Stať sa tak malo v luxusnom vidieckom hoteli Cliveden House a Mel B sa dnes hrdí veľkým diamantovým prsteňom z ružového zlata v hodnote 100 000 libier. „Mel je taká šťastná e je to pre ňu veľká vec, pretože si toho veľa prežila,“ prezradil portálu thesun.uk zdroj.

„Jej priateľovi to trvalo dlho, kým ju presvedčil, aby mu doverovala a znova verila v lásku. Rory pochádza z jej rodného mesta Leeds a poznajú sa roky. Je absolútnym opakom všetkých mužov, s ktorými mala vzťah,“ pokračoval zdroj.

Galéria fotiek (4) Mel B

Zdroj: SITA/Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP, File

„Je neuveriteľne ťažké dôverovať mužom po rokoch zneužívania, ale on ukázal, že aj muži môžu byť starostlivé, dôveryhodní a spoľahliví,“ dodal zdroj s tým, že Mel B sa v momente, keď Rory pokľakol rozplakala. „Hneď povedala áno. Ale bolo to neuveriteľne emotívne, pretože po tom všetkom, čím si prešla, to bol pre ňu naozaj veľký moment,“ prezradil ďalší zdroj.

Prvou osobou, ktorej sa budúca nevesta novinkou pochválila, bola vraj jej najstaršia dcéra 23-ročná Phoenix, ďalej to oznámila zvyšku rodiny a dokonca aj všetkým štyrom kolegyniam zo Spice Girls. Mel B randí s Rorym od roku 2018, kedy sa zoznámili cez priateľov v LA, ale vzťah začal byť vážnejším až ďalší rok, keď sa speváčka vrátila do Veľkej Británie po turné so Spice Girls v roku 2019.