Slávna Spajska v uliciach: Och, od hviezdy má poriadne ďaleko!

LONDÝN - Ako šedá myška! Meno speváčky Melanie Chisholm (46) sa hádam každému spája s úspešnou formáciou Spice Girls. Mel C bola v skupine tou najmenej "vyčančanou" speváčkou a na mejkap i výstredné outfity si stále nepotrpí. Aktuálne zábery bulvárnych fotografov sú toho dôkazom!

Nie je tajomstvom, že šport a zdravý životný štýl je pre Melanie Chisholm samozrejmosťou. Napokon, aj počas pôsobenia v Spice Girls mala prezývku Sporty Spice. Aj vďaka tomu sa môže šesť rokov po štyridsiatke pýšiť postavou, ktorú jej mnohé rovensíčky môžu len závidieť.

Keď sa Mel C ukáže na červenom koberci, je vždy upravená, dokonale nalíčená a dokonca občas siahne aj po outfitoch, ktoré jej pridajú na ženskosti.

Zdroj: SITA

V súkromí si však brunetka na prehnanú úpravu zovňajšku nepotrpí. Dokazujú to aj paparazzi zábery z uplynulých dní. Fotografom sa Mel C podarilo zvečniť cestou z nákupov. Na sebe mala pohodlné oblečenie, vlasy zopnuté do chvosta a na tvári ani štipku mejkapu. Zaujímavé, že ju vôbec spoznali, nie?

Zdroj: profimedia.sk