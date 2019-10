Herca (37) zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov zatkla polícia: Napadol zamestnancov baru!

Predstaviteľ Sama Winchestera zo seriálu Hrozba z temnoty (2005) podľa svedkov v podniku Stereotype, ktorý často navštevuje, udrel do tváre barmana. Na videu, ktoré sa podarilo získať TMZ, možno vidieť, ako sa ho priateľ pokúša vonku upokojiť, no aj s ním sa dostáva do potýčky. Herec vraj udrel do tváre aj generálneho riaditeľa podniku.

Na miesto napokon prišla polícia. Na videu je vidieť, ako sa 37-ročný herec s policajtmi rozpráva a podľa svedkov pred nimi mával aj peniazmi. Muži zákona ho údajne zadržali na základe obvinení z napadnutia a opitosti na verejnosti. Padalecki mal možnosť prepustenia na kauciu 15-tisíc dolárov (v prepočte 13 500 eur). V nedeľu však ešte stále nebolo jasné, či ho prepustili. Jeho hovorca situáciu zatiaľ nekomentoval.

Jared Padalecki je okrem spomínaného Sama Winchestra zo seriálu Hrozba z temnoty známy aj ako Dean Forester z populárneho projektu Ženy z rodu Gilmorovcov (2000 - 2007) a jeho pokračovania s podtitulom A Year in the Life (2016). Diváci a diváčky si ho môžu pamätať aj zo snímok ako Let Fénixa (2004), Múzeum voskových figurín (2005), Krutá hra (2005) či Piatok trinásteho (2009).