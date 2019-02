Separ po bitke na koncerte: Napadol nevinného... Je mi to úprimne ľúto, ale ukľudni si frajerku!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch Slovensko obletelo video z piatkového koncertu rapera Separa. Počas neho sa zastal dievčaťa, ktorému muž robil zle... Aspoň na prvý pohľad to tak vyzeralo. Napokon vysvitlo, že hudobník síce urobil správnu vec, no celé to bolo trochu inak. Išlo totiž o jej priateľa, ktorý sa dievčinu snažil odtiahnuť preč od bitky. Hip-hoper sa mladíkovi ospravedlnil a vyjadril sa aj k dotyčnej slečne.

V skutočnosti sa totiž vec má tak, že Separ dal facku priateľovi „poškodenej“ slečny. A ani tá nie je zas až také neviniatko. Na youtube sa objavilo video s vyjadrením dotyčnej dievčiny. Pravdou je, že celú bitku vyvolala ona. Vraj sa tiež len zastala dievčaťa, ktorému robil istý chalan zle, a tak mu dala facku.

Choď do pi*e, kopnem ťa do huby: Slovenský raper bránil fanúšičku... Omylom vyplieskal nevinného!

Čo však samotný Separ videl, bola až následná reakcia. V dave sa totiž strhla bitka dvoch mužov a ženy. „Pochopiteľne, pretože som hral koncert a nevidel som, čo sa tam deje, ja som videl len dvoch chlapcov, ako sa tam bijú, melú. A toto dievča medzi nimi, ako ju ten chalan, ktorému som dal facku, ťahal preč z toho klbka. A ona sa naozaj trhala, netvárila sa, že s ním ide dobrovoľne preč a že je to v pohode,“ vysvetlil situáciu raper.

Navyše, chlapec, ktorému dal facku, bol vraj o dve hlavy vyšší, tak automaticky mal pocit, že agresorom musel byť on. Za svoj omyl sa preto verejne ospravedlnil. „Takže chcel by som sa ospravedlniť tomuto chlapcovi, ktorý túto facku dostal, že ju dostal za to, že som si neskoro všimol, čo sa deje,“ vyslovil sa Separ, no zároveň chlapcovi odkázal: „Ale ukľudni si svoje dievča, ktoré vyvolalo bitku v tom dave. Vlastne, že ona dala niekomu bombu a teraz to tam hovorí na internete, že ja som zareagoval zle, ale vlastne som urobil len to, čo urobila aj ona. Ževraj sa zastávala nejakej baby a ja som sa tiež išiel zastávať dievčaťa a chcel som ukončiť bitku, ktorá sa diala cez môj koncert, čo ja nenávidím, keď sa to deje,“ dodal.

Dievčaťu ešte odporučil, aby zo seba prestalo robiť chúďatko a dala sa dokopy, lebo jej to karma vráti tým, že raz, keď bude potrebovať pomoc, nikto jej ju nepodá. Opäť sa však prihovoril chlapcovi, ktorý to schytal neprávom. „A chalanovi, ako hovorím, sa ospravedlňujem. Kľudne dojdi na nejaký ďalší koncert, napíš mi do directu, dám ti vstupy zadarmo alebo čo... Nejakú kompenzáciu, je mi to ľúto,“ uzavrel nedorozumenie z koncertu Separ. Celé vyjadrenie k tejto situácii nájdete vo videu pod článkom.

VIDEO: Separ sa ospravedlnil chlapcovi, ktorého napadol. Prihovoril sa aj slečne, ktorú si zastal.