Syna markízáckeho moderátora zmlátil agresívny vodič: Dvojitá zlomenina sánky a operácia!

Krvavému incidentu mala predchádzať agresívna jazda na ceste. Vodič, ktorý Matúša napadol, sa na neho mal zozadu tlačiť. Keď neskôr išli vedľa seba, syn markizáckeho moderátora ho obehol a zaradil sa pred jeho auto, aby mohol odbočiť.

To sa však druhému vodičovi nepozdávalo a mal pocit, že ho Zápala ohrozil. Začal ho prenasledovať a napokon ho zablokoval. Údajne bol čoraz viac agresívny, búchal na okno a vulgárne nadával. Keď Matúš vystúpil z auta, nasledovala rana do hlavy.

„Spadol som na zem, udrel som si hlavu, hneď na to vystúpila z auta frajerka, ktorá po ňom začala kričať. Ja som bol otrasený, oprel som sa zozadu o auto, ona kričala a on jej na to povedal, že ty keby si tu nebola, tak ho zabijem,“ vyjadril sa moderátorov syn v Televíznych novinách.

Matúš Zápala skončil po útoku muža s rozrazenou perou, zlomenou sánkou a bolesťami hlavy. Teraz ho čaká operácia. Zdroj: TV MARKÍZA

Svedkami incidentu boli obyvatelia bytoviek, pod ktorými sa bitka odohrala. Tí následne privolali policajtov. „Reval, kopal do neho. Ja som na neho kričala z balkóna, že prestaňte, ešte sa pozrel a nič. Proste bol schopný ho zabiť,“ povedala žena, ktorá celú situáciu videla na vlastné oči.

Matúša Zápalu napadol agresívny vodič. Zdroj: TV MARKÍZA

Neznámy muž údajne Zápalu prenasledoval niekoľko stoviek metrov. Zdroj: TV MARKÍZA

Neznámy vodič po bitke nasadol do auta a odišiel. Redaktorovi Markízy sa neskôr mimo kamerový záznam vyjadril, že ho napadnutie mrzí a konal v afekte, keďže ho mal Zápala na ceste ohroziť a zablokovať. Matúš sa teraz musí pripraviť na ďalšiu návštevu nemocnice. „Mám dvojitú zlomeninu sánky, rozrazenú peru a bolesti hlavy doteraz. V priebehu tohto týždňa ma čaká operácia,“ dodal v Televíznych novinách.

Prípadom s vážnymi následkami sa už zaoberá polícia. „Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV. začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví. Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Slamková.