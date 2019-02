Vandal napadol rapera Diddyho: Odpadla mu hlava... Škoda najmenej 300-tisíc

NEW YORK - V múzeu Madame Tussauds v New Yorku zničil vandal voskovú figurínu amerického rappera Diddyho. Incident sa stal ešte v sobotu večer, vyšetrovatelia stále pátrajú po páchateľovi, ktorý po čine z miesta ušiel. Polícia informovala, že muž vošiel do múzea blízko Times Square okolo 20:45, prišiel k figuríne a zvalil ju na zem. Z figuríny následne odpadla hlava, na ktorú podľa televízie NBC 4 New York stúpil. Spôsobil tak škodu najmenej 300-tisíc dolárov (v prepočte takmer 265-tisíc eur), píše denník New York Post. Muž údajne tiež na figurínu kričal.

Diddyho voskovú figurínu vystavovali newyorskom Madame Tussauds od roku 2009. Múzeum sa vyjadrilo, že jeho umelci sa pokúsia opraviť vzniknutú škodu čo najrýchlejšie.

Diddy, celým menom Sean John Combs, je známy napríklad aj pod pseudonymami Puff Daddy alebo P. Diddy. Na konte má päť sóloviek - No Way Out (1997), Forever (1999), The Saga Continues... (2001), Press Play (2006) a Last Train To Paris (2010) a tiež mixtape MMM (Money Making Mitch) (2015). Získal tri ceny Grammy a dve MTV Video Music Awards.

Je tiež úspešným podnikateľom - vlastní vydavateľstvo Bad Boy Entertainment, značku oblečenia Sean John či významný podiel v spoločnosti na výrobu vodky. Ako herec sa objavil napríklad v snímkach Ples príšer (2001), A Raisin in the Sun (2008), I'm Still Here (2010) či Dostaň ho tam! (2010).