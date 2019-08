FOTO a VIDEO Douglasovci v Tatrách: Catherine sa schovávala v hoteli a Michael... Aha!

Michael Douglas a jeho manželka Catherine Zeta-Jones

ŠTRBSKÉ PLESO - Slovensko len nedávno poctili svojou návštevou hneď dve hviezdy svetového kalibru - Catherine Zeta Jones (49) a Michael Douglas (74), ktorí prišli za svojimi známymi. Potom, ako si čo-to prezreli v slovenskej metropole, namierili si to vrtuľníkom priamo do srdca našej najväčšej pýchy. Kým šarmantná herečka sa ukrývala v hoteli, charizmatický sedemdesiatnik so poobzeral krásy Tatier.