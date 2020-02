Bol jeden z posledných velikánov zlatého veku Hollywoodu: Zomrel herec Kirk Douglas (†103)

Úmrtie svojho otca potvrdil na Facebooku herec a producent Michael Douglas. "Pre svet bol legendou, hercom zo zlatej éry filmu, ktorý sa sám dožil zlatého veku, humanistom... ktorý nám všetkým bol vzorom," napísal na Facebooku Michael Douglas.

Kirka Douglasa preslávila v Hollywoode najmä úloha Spartaka v rovnomennom filme režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1960, za ktorú bol nominovaný aj na Oscara. Na túto prestížnu cenu ho nominovali aj za úlohy v dvoch ďalších filmoch - Champion (1949) a The Bad and the Beautiful (1952). Napokon ju však získal až v roku 1966, a to v špeciálnej kategórii - za celoživotné dielo.

Chudobné začiatky

Kirk Douglas sa narodil ako Issur Danielovitch v roku 1916 v priemyselnom meste Amsterdam v štáte New York v rodine židovsko-bieloruského vysťahovalca. Detstvo prežil v chudobných štvrtiach New Yorku, kde si musel sám zháňať peniaze na živobytie i štúdium. Ako nádejný boxer mohol vďaka štipendiu navštevovať prestížnu St. Lawrence University, kde sa venoval štúdiu chémie a anglickej literatúry.

Popri pomocných prácach ako domovník sa pokúšal o prvé kroky na divadelných javiskách. Po získaní štipendia americkej Akadémie dramatických umení sa presunul na Broadway, kde jeho herecký rozlet prerušila druhá svetová vojna. V roku 1941 narukoval do služieb vojnového námorníctva a v roku 1943 sa oženil. Jeho prvorodený syn Michael prišiel na svet v roku 1944. Po skončení vojny sa opäť vrátil do divadla a druhýkrát sa oženil. Manželstvo s Annou Buydensovou trvalo od roku 1954 až do hercovej smrti.

Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Zohratá dvojka

Na striebornom plátne sa Kirk Douglas objavil prvýkrát v dráme Strange Love of Martha Ivers (1946) po boku Barbary Stanwyckovej. V prohibičnej dráme I Walk Alone (1948) si premiérovo zahral s Burtom Lancasterom. Obaja herci pôsobili tak zohrato, že do polovice 80. rokov stáli spolu pred kamerou ešte sedemkrát.

V roku 1955 si Douglas založil vlastnú produkčnú firmu, ktorú nazval po matke Bryna. K jeho najlepším filmom z tohto obdobia patrí napríklad Cesty slávy (1957), Vikingovia (1958) a Posledný vlak z Gun Hillu (1959). Prelomovým v umeleckom živote Kirka Douglasa bol rok 1960 s filmom Spartakus. Dodnes nevytvoril žiadnu postavu, s ktorou bol tak identifikovaný ako s vodcom vzbúrených otrokov v starovekom Ríme.

Zdroj: SITA

Zrážka lietadla s vrtuľníkom i mŕtvica

Na svojich filmoch spolupracoval Douglas s najslávnejšími režisérmi Hollywoodu, ako boli Billy Wilder, Howard Hawks, Vincente Minnelli, J. L. Mankiewicz a mnoho ďalších. Posledný krát sa objavil pred kamerou v roku 2004 vo filme Illusion. Prežil zrážku lietadla a vrtuľníka v roku 1991 (dvaja ľudia vtedy zahynuli, on jediný prežil) a záchvat mŕtvice v roku 1996.

Svoj život opísal v autobiografii Handrárov syn. Kirk Douglas bol držiteľom čestného Zlatého medveďa z festivalu v Berlíne, dvojnásobným nositeľom ceny Zlatý glóbus a mnohých cien z filmových festivalov celého sveta.