Slávny bitkár otŕčil na paparazzov brucho: Fúha, Edward, kde si k nemu prišiel?!

Chutí mu! Edward Norton mal 30 rokov, keď stvárnil jednu z ústredných postáv v počine Klub bitkárov. Pribúdajúce roky však nešetria nikoho. Ani známe tváre. A tak i známemu hercovi pribudli nejaké vrásky i pár kíl. Viditeľné to je najmä v oblasti brucha.

Dokazujú to paparazzi zábery, ktoré vznikli v týchto dňoch. Známy herec dovolenkuje v Taliansku, kde rozhodne nemieni pobehovať so stiahnutým bruchom. Avšak kto vie, či by bol rovnako uvoľnený, keby vedel, že na neho "poľujú" bulvárni fotografi.

Nechýbalo veľa a tým, by sa podaril i pikantný úlovok v podobe odhalených vnád jeho manželky Shauny. Tá bola tiež hore bez, avšak prsia si strážila.

Edward Norton si užíva chvíle oddychu. Zdroj: profimedia.sk

Edward Norton predviedol paparazzom svoje pribraté brucho. Zdroj: profimedia.sk