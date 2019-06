Polícia našla telo mŕtveho youtubera: Trpel psychickými problémami... Samovražda?!

Youtuber Desmond Amofah spáchal samovraždu

NEW YORK - Americká polícia našla v New Yorku telo zosnulého YouTubera menom Etika, ktorý bol nezvestný šesť dní. Informovala o tom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Predtým uviedli, že v rámci pátrania po mužovi objavili v rieke telo, no v tom čase ešte nevedeli, či patrí hľadanej osobe.