Selena Gomez nemá rada sociálne siete: Mala kvôli nim depresie... TOTO je dôvod!

"Kedysi som ich používala veľmi často, no myslím si, že sa z toho stalo niečo nie veľmi zdravé, a to pre mladých ľudí, vrátane mňa, ktorí komentárom a tomu všetkému venujú všetok čas. Ovplyvňovalo ma to, mala som depresie. Zrazu som sa necítila dobre, pozerala som sa inak na svoje telo a podobne," objasnila v šou Live with Kelly and Ryan rodáčka z Grand Prairie v Texase, ktorá v mobilnom telefóne nemá už ani Instagram.

Selena Marie Gomez je známa najmä zo seriálu Kúzelníci z Waverly (2007 - 2012). Zahrala si aj v snímkach Ramona (2010), Popoluška v Monte Carle (2011), Muppets (2011), Spring Breakers (2012), Preteky s časom (2013), Susedia na odstrel 2 (2016), In Dubious Battle (2016) a svoj hlas prepožičala animovaným postavičkám vo filmoch Horton (2008), Arthur a Maltazardova pomsta (2009), Arthur a súboj dvoch svetov (2010), Hotel Transylvánia (2012), Hotel Transylvánia 2 (2015) či Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka. So svojou skupinou The Scene vydala albumy Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) a When The Sun Goes Down (2011). Ako sólová interpretka má na konte štúdiovky Stars Dance (2013), Revival (2015) a kompiláciu For You (2014).