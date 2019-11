Krásna herečka prišla na premiéru a... Wau, to musíte vidieť!

Príbeh Ľadové kráľovstvo je medzi dievčatkami pomerne obľúbený. Má ho rada aj 6-ročná sestrička speváčky Seleny Gomez - Grace. Práve ju zobrala brunetka na slávnostnú premiéru druhého pokračovania spomínanej rozprávky.

Sestry boli stredobodom pozornosti, keďže na červený koberec zavítali v rovnakých outfitoch. Na sebe mali aj plášte ozdobené perím, taže ony samé vyzerali ako z rozprávky.

Selena má so svojou malou sestričkou vrúcny vzťah. Netají sa tým, že aj ona sa podieľa na jej výchove. „Viem, že som vzorom pre mnohé dievčatá a nesiem za to zodpovednosť. Keď máte malú sestru, tak to platí zákonite,” uviedla v minulosti umelkyňa.

Selena Gomez zavítala na premiéru so svojou malou sestrou. Zdroj: SITA

Selena Gomez a jej rovnako oblečná sestrička boli hviezdami premiéry. Zdroj: SITA