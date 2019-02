Namiesto svadby ROZCHOD: Lady Gaga a jej snúbenec už nie sú spolu!

Nemenovaný zdroj pre americký týždenník People však uviedol, že ich vzťah nefungoval. "Vzťahy sa niekedy skončia. Nie je to žiadny dlhý dramatický príbeh," dodal zdroj. O vzťahu speváčky a 49-ročného muža informoval vo februári 2017 magazín People po tom, ako ich videli na koncerte kapely Kings of Leon.

Lady Gaga, vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016). Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.

Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najmocnejšie ženy sveta. Na konte má deväť cien Grammy a tiež nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015). Vďaka piesni Shallow zo snímky Zrodila sa hviezda (2018) získala Zlatý glóbus a môže za ňu dostať aj Oscara, pričom o cenu americkej Akadémie filmových umení a vied sa uchádza aj ako herečka v hlavnej úlohe tohto filmu.