Americký herec je single: Po 6 rokoch sa rozišiel s priateľom!

Správa sa objavila po tom, ako sa v nedeľu každý zvlášť zúčastnili na rôznych oscarových after párty - zatiaľ čo 41-ročný Quinto bol na Vanity Fair Oscar Party, 29-ročný McMillan sa zabával u Eltona Johna. Dvojica sa prvý raz ukázala spolu na verejnosti v roku 2013 a v auguste toho roka svoj vzťah aj oficiálne potvrdili. V roku 2015 sa spolu nasťahovali do apartmánu v New Yorku.

Zachary John Quinto je známy najmä ako Sylar zo seriálu Hrdinovia (2006 - 2010) a pán Spock z filmov Star Trek (2009), Star Trek: Do temnoty (2013) a Star Trek: Do neznáma (2016). V období 2011 - 2013 sa predstavil v hororovej antológii American Horror Story, ktorá mu v roku 2013 vyniesla nomináciu na Primetime Emmy.

Objavil sa aj vo filmoch Deň pred krízou (2011), Dog Eat Dog (2012), Tallulah (2016), Snowden (2016), Hotel Artemis (2018), High Flying Bird (2019) či seriáloch Hannibal (2013 - 2015) a Facka (2015). Miles Thomas McMillan je model a maliar. Módny magazín Daily Front Row ho v roku 2016 vyhlásil za modela roka.