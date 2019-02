Mileneckú aféru rieši už aj šoubiznis: Sexi Ruska zúri, Lady Gaga ho ospevuje!

Hádam každý, kto videl film Zrodila sa hviezda vie, že Lady Gaga a Bradley Cooper by tvorili pekný pár. Zrejme aj vďaka tomu sa objavili mnohé špekulácie o ich romániku. Po tom, ako blondínka zrušila zásnuby, duplom.

Lady Gaga a Bradley Cooper vo filme Zrodila sa hviezda. Zdroj: Warner Bros

Poriadne emotívne a romantické bolo ich vystúpenie na odovzdávaní Oscarov. Fanúšikovia, ktorí by ich najradšej videli spolu, vyvolali na sociálnych sieťach hotové šialenstvo. A nielen oni. Aj kolegovia zo šoubiznisu začali tento románik vo veľkom riešiť.

Lady Gaga a Bradley Cooper počas svojho vystúpenia na odovzdávaní Oscarov. Zdroj: youtube.com

Napríklad Mel B, ktorú preslávilo účinkovanie vo formácii Spice Girls. „Cítila som sa kvôli Bradleyho priateľke nepríjemne. Ale rada by som si myslela, že to bolo súčasťou vystúpenia. Medzi nami ženami existujú určité pravidlá. Tak dúfajme, že to bolo profesionálne," uviedla v šou Good Morning Britain. „Zložila snúbny prsteň, rozišla sa so snúbencom a keď si zrátate jedna a jedna, tak je vám jasné, že pohľady na Bradleyho prekračujú určité medze,” pridal svoj názor Piers Morgan.

„Je tu nejaká šanca, že títo dvaja spolu nespávajú?” pýtal sa na instagrame komik David Spade. „Ha,” reagovala Bradleyho exmanželka Jennifer Esposito. Čo tým myslela, si môžeme len domyslieť...

Bradley má po svojom boku krásnu ruskú modelku Irinu Shayk, s ktorou má takmer dvojročnú dcérku. Dvojica prišla ruka v ruke aj na odovzdávanie Oscarov. Keď sa Irina a Lady Gaga zvítavali, dali si bozky na líca a medzi nimi nebolo vôbec cítiť nevraživost. „Irina si je vedomá, že Bradley a Gaga sú herci a že sa do svojich úloh vžili aj počas vystúpenie na Oscaroch,” povedal zdroj z brunetkinho okolia pre Us Weekly. Shayk dvojici po vystúpení tlieskala a bola vraj prvá, kto sa v rámci standing ovation postavil.

Zaujímavé je, že už v januári prestala byť jedným z followerov Lady Gagy na instagrame. „Urobila tak nie preto, že by ju nemala rada, alebo žeby na ňu žiarlila. Ale už jej lezú na nervy tie sústavne dohady o ich romániku a o tom, akí sú si oni dvaja blízki,” poznamenal zdroj z modelkinho okolia.

Údajná milenecká aféra spôsobila i to, že má Irina paparazzov neustále v pätách. Naposledy im dala jasne najavo, že už má všetkého plné zuby...

Irina Shayk takto reagovala na paparazzov. Zdroj: profimedia.sk

Či medzi filmovými milencami preskočila iskra aj v súkromí, vedia len oni dvaja. Gaga na všetky dohady reagovala príspevkom na sociálnej sieti. Z jej slov vyplýva, že vzťah medzi nimi je len priateľský. „Nič nemôže byť viac výnimočnejšie ako zdieľanie tohto momentu na Oscaroch s ozajstným priateľom a umeleckým géniom,” vyjadrila sa Gaga. Čo si o tejto afére myslíte vy?

Lady Gaga dala najavo, že ona a Bradley sú len priatelia. Zdroj: Instagram