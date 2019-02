Hviezdička brázdila ulice naľahko: Podprsenku nechala doma!

Jesy Nelson

LONDÝN - S bradavkami v pozore! Speváčka Jesy Nelson (27) sa zviditeľnila pôsobením vo formácii Little Mix. Pre krásky zo skupiny, ktorá vzninkla v britskej verzii šou X-Factor, je typický sexi imidž. A to nielen na pódiu, ale aj mimo neho. Plavovláska to potvrdila aj nedávno, keď do chladných londýnskych ulíc vybehla v rifliach a krátkom tope bez podprsenky.