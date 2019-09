Mladá speváčka sa pokúsila o samovraždu: Dohnali ju k tomu hejteri!

Písal sa rok 2011 a Jesy Nelson mala sladkých 20 rokov, keď sa jej život zmenil na rozprávku. Vďaka účasti v šou X Factor sa totiž stala členkou formácie Little Mix, ktorá bola mimoriadne úspešná.

O dva roky neskôr si však mladá speváčka prechádzala hotovým peklom. Jesy sa stala obeťou kyberšikany a na sociálnych sieťach čelila mnohým nenávistným a hanlivým komentárom. „Mala som na facebooku viac ako sto správ a v prvej z nich mi nejaký chlap napísal - Si to najškaredšie, čo som vo svojom živote kedy videl. Ako ťa vôbec mohli dať do dievčenskej skupiny? Zaslúžiš si zomrieť!” zaspomínala si so slzami v očiach speváčka, ktorá nedávno v spoluprácie s televíznou stanicou BBC nakrútila dokument s názvom Jesy Nelson: Odd One Out.

Nelson niektorí z hejterov označovali za tučnú a hnusnú. „Štyri dni som nič nejedla, len som pila diétnu kolu. Keď som sa cítila slabá, dala som si trošku šunky. Potom som zjedla čokoľvek a následne na tom som sa nenávidela,” priznala Jesy, ktorá si takýmto štýlom stravovania vyrobila zdravotné problémy.

Kvôli hejterom však trpela aj psychika mladej speváčky. A to až do takej miery, že si Jesy siahla na život. „Spomínam si na to, ako veľmi som túžila po tom, aby sa to už skončilo. V ten deň som šla do kuchyne a zhltla som všetky možné lieky, aké som našla. Potom som si išla ľahnúť do postele a ležala som tam celú večnosť,” povedala speváčka, ktorú našťastie pred smrťou zachránil jej vtedajší partner.

Zábery z dokumentu zverejnila speváčka aj na svojom instagramovom účte. Tam tiež prezradila, že k jeho natočeniu sa odhodlala, aby pomohla jedincom, ktorí tiež čelia šikanie a trpia rovnakými problémami, ako ona kedysi.