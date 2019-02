Slávna modelka za dverami: Klop-klop! Celkom nahá

Kendall Jenner

Zdroj: Mert Alas & Marcus Piggott/ Vogue Italia

RÍM - Odhodila šaty aj zábrany! Nahota, pikantné fotky a Kardashianky to je kombinácia, ktorá neprekvapí už asi nikoho. Po vzore starších sestier sa najnovšie vyzliekla aj Kendall Jenner (23). Jej záber v Evinom rúchu ozdobil najnovšie vydanie magazínu Vogue Italia a dali by sme ruku do ohňa za to, že keby ju za dverami takto našiel hociktorý heterosexuálny muž, určite by ho to potešilo.