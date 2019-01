Televízna hviezdička s výstrihom po pupok: Júj, to bola zlá voľba!

V utorok večer sa v Londýne konalo udeľovanie cien National Television Awards. Zúčastnila sa ho aj Josie Gibson, ktorá sa zviditeľnila víťazstvom v reality šou Big Brother 2010 a tiež účinkovaním v televíznej relácii OK! TV.

Pekná blondínka si obliekla tmavozelené šaty, ktorých strih však jej postave príliš nelichotil. Hlboký výstrih totiž vyžadoval, aby Josie nechala podprsenku doma. A hviezdička tak aj urobila!

Mnohé dámy v takýchto sexi outfitoch ohúria. To však nebol prípad spomínanej krásky. Blondínkine prsia totiž stratili pevnosť a vyzerali akosi ovisnuto. Josie by mala nosenie takýchto výstrihov do búducna radšej zvážiť. Čo vy na to?

Josie Gibson je síce pekná žena, ale tento strih šiat jej príliš nesadol. Zdroj: profimedia.sk ​