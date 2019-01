Tučná a gýčová Campbell, zrelé herečky s mega výstrihmi a táto hviezda... Veď vyzerá ako VAGÍNA!

LOS ANGELES - Nuda nehrozila! Spoločenské podujatia a oodovzdávania rôznych ocenení sú ostro sledované najmä kvôli outfitom a róbam, v ktorých sa prominentné dámy predvedú. V nedeľu sa konal 25. ročník cien Screen Actors Guild Awards, kde herečky Robin Wright (52) a Catherine Zeta-Jones (49) pútali pozornosť odvážnymi výstrihmi. Ich mladšej kolegyni Emily Blunt (35) to tentokrát ale vôbec nevyšlo!

Azda najgýčovejšou a najhoršie oblečenou ženou na spomínanom podujatí bola komička Luenell Campbell. Menovkyňa slávnej topmodelky Naomi Campbell sa previedla tak, že pri pohľade na ňu bolo ľuďom skôr do plaču, než do smiechu. Kypré telo zahalila do výrazných šiat a jej účes bol len čerešničkou na torte tohto nevkusu.

Luenell Campbell

V porovnaní s touto komičkou boli herečky Robin Wright a Catherine Zeta-Jones krásne a očarujúce. Hoci už obe nepatria medzi najmladšie umelkyne, stále sú rovnako očarujúce. Dokázali to aj teraz, keď sa predviedli v odvážnych róbach. Svedčalo to aj speváčke Lady Gaga, ktorá v počine Zrodila sa hviezda ukázala, že má talent aj na herectvo.

Robin Wright Zdroj: SITA

Catherine Zeta-Jones Zdroj: SITA

Lady Gaga Zdroj: SITA

Talent dostala do vienka aj herečka Emily Blunt. Tá si domov odniesla aj ocenenie. Výberom róby však šľapla úplne vedľa. Zhodili sa na tom mnohí uživatelia twitteru, ktorí ju vďaka ružovej kreácii s volánmi prirovnávali k vagíne.

Emily Blunt Zdroj: SITA

Ďalšie FOTO z odovzdávania cien nájdete v GALÉRII>>