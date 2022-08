Slávna speváčka brázdila ulice v BIZARNOM OUTFITE: Stlačené prsia, zadok v tangáčoch!

LOS ANGELES - Tá je veru odvážna! Speváčka Kesha (35) ponechala len málo na fantáziu ostatných, keď sa na verejnosti ukázala v priehľadných čiernych šatách, ktoré si obliekla na večeru so svojou mamou a priateľmi. Umelkyňu cestou do reštaurácie nafotili paparazzi, ktorým sa naskytol veru zaujímavý pohľad.

Speváčka Kesha rozhodne vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Pod priesvitné šaty si totiž dala len čierne tango nohavičky, ktoré zakryli len to najnutnejšie. Že nechala podprsenku doma, to bolo pri pohľade na ňu jasné každému. Z vizáže si umelkyňa zjavne ťažkú hlavu nerobila. Svoje vlasy si zopla do drdola a do ulíc vyšla akoby sa práve zobudila – s opuchnutou tvárou a bez make-upu.

Producentka podcastu Easy Electric sa stretla so svojou matkou Pebe Sebert a priateľmi v obľúbenej reštaurácii Giorgio Baldi. Pebe je verejnosti tiež dobre známa. Rodáčka z Tennessee totiž písala texty pre umelcov ako Dolly Parton a Joe Sun. V priebehu rokov napísala niekoľko piesní spoločne s dcérou Keshou, vrátane Hymn a Learn To Let Go.

Kesha sa okrem spevu aktuálne objavuje aj v reality šou Conjuring Kesha. Minulý týždeň mala šou finále sezóny a speváčka, z ktorej sa stala lovkyňa duchov, hrala v šiestich epizódach. Relácia televízie Discovery+ sa však nestretla s veľkým úspechom u divákov. A tak sa zdá, že Kesha by radšej mala ostať pri svojej kariére speváčky.