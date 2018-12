Priznanie speváckej hviezdy z USA: Skutočné priority, tak by sa mali správať všetci

"Raz sa chcem určite stať otcom. Myslím si, že to je môj skutočný sen. Musel som veľmi rýchlo vyrásť, čo môžete vnímať dvoma spôsobmi. Môžete si povedať, že to nebolo fér, alebo že mi to dalo v skorom veku skutočnú perspektívu. Už ako mladý som toho veľa zažil a dúfam, že raz sa o moje skúsenosti budem môcť podeliť s vlastným dieťaťom," vyjadril sa interpret v epizóde The Rewind with Guy Raz spoločnosti Spotify.

Nicholas Jerry Jonas sa preslávil pôsobením v zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi boli aj jeho bratia Kevin a Joe. Spolu nahrali štyri štúdiové albumy It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) a Lines, Vines And Trying Times (2009). V roku 2013 však formácia oznámila koniec činnosti a Nick Jonas sa rozhodol pokračovať v sólovej kariére, ktorú odštartoval štúdiovkou Nicholas Jonas (2005). V roku 2010 vydal s formáciou The Administration album Who I Am.

V roku 2014 ponúkol druhý sólový počin s názvom Nick Jonas a v júni 2016 vydal štúdiovku Last Year Was Complicated. Ako herec sa predstavil napríklad v trileri Slepo zamilovaný (2015), psychologickej dráme Goat (2016), dobrodružnej komédii Jumanji: Vitajte v džungli (2017) či seriáli Kingdom (2014 - 2017).