Torta, hudba či tanec? Ale kdeže... Hviezdny pár má svojské svadobné plány: Pôjdete do kolien!

Spevák objasnil, že musia mať zásoby piva, pretože na svadbe jeho brata Nicka Jonasa spotrebu tohto nápoja podcenili. "Zobrali sme si ponaučenie z mojej svadby. Naši priatelia vypili veľa piva, ktoré napokon došlo, čo bol veľký problém," dodal 26-ročný Nick v spomínanej šou, kde s nimi bol aj najstarší brat Kevin. Ten doplnil, že namiesto piva začali na Nickovej svadbe piť tvrdý alkohol.

Príležitostný herec, skvelý spevák

Joseph Adam "Joe" Jonas sa preslávil pôsobením v zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi sú aj jeho menovaní bratia Kevin a Nick. Spolu nahrali štyri štúdiové albumy It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) a Lines, Vines And Trying Times (2009). V roku 2013 formácia oznámila koniec činnosti, no tento rok sa vrátili na scénu.

Joe Jonas má na konte aj sólovku Fastlife (2011). Príležitostný herec v septembri 2015 oznámil založenie kapely DNCE, ktorej členmi sú bubeník Jack Lawless, basgitarista Cole Whittle a gitaristka JinJoo Lee. V novembri 2016 vydali eponymný debutový album.