Slávny spevák The Weeknd čelí žalobe: Za krádež!

LONDÝN - Trojica britských skladateľov piesní zažalovala speváka The Weeknda za to, že údajne okopíroval jednu ich skladbu a použil ju v jeho piesni A Lonely Night z albumu Starboy (2016). Brian Clover, Scott McCulloch a Billy Smith, ktorí zatiaľ nemajú na konte žiaden hit, tvrdia, že je v skladbe kanadského interpreta použitá kľúčová časť z ich počinu I Need to Love z roku 2004. Právny tím rodáka z Toronta údajne ich tvrdenia popiera.

Štyridsaťsedemročný Clover z Holland-on-Sea v anglickom Essexe uviedol, že I Need to Love predali s ďalšími skladbami cez nahrávací label. Po tom, ako si ju nikto dlho nekupoval, k nej v novembri 2016 získali naspäť práva. O dva týždne neskôr vyšiel spomínaný album, ktorý The Weekndovi vyniesol dve platinové platne. Clover tvrdí, že pieseň, ktorá je predmetom sporu, po prvý raz počul pri nakupovaní a myslí si, že spojenie medzi ňou a ich piesňou má na svedomí skladateľ z labelu, ktorý pracoval na nahrávkach na Starboy.

Clover sa okrem iného vyjadril, že najprv napísal spevákovmu manažmentu v nádeji, že sa priateľsky dohodnú, no odmietli ho. Britský denník The Sun informoval, že skladatelia, ktorí žiadajú odškodné do 15 miliónov libier (v prepočte 16,9 milióna eur) od začiatku roka uviazli na predbežných konaniach. Podľa denníka 28-ročného speváka zastupuje britská právna firma Russells, ktorá tvrdenia popiera. Vysielacia spoločnosť BBC firmu oslovila o komentár, no zatiaľ neodpovedala.