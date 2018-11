Obrovský smútok v Jojke: Zomrela hviezda šou (†43) Moja mama varí lepšie ako tvoja... Mrazivé slová o zákernej chorobe!

KOMÁRNO - Len pred pár dňami prehrala boj so zákernou chorobou Magdaléna Gulyás (†43), ktorú diváci televízie Joj majú možnosť poznať z relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja. O tejto smutnej správe informovala televíznych divákov TV JOJ.

Magdalénu si diváci môžu pamätať z relácie Tv Joj Moja mama varí lepšie ako tvoja, ako večne usmiatu optimistku, ktorá do šou prišla súťažiť so svojou, vtedy len pätnásťročnou dcérou Katkou, ukázať ich kuchárske umenie. Ich súpermi boli obávaní Eva a Vilo Habovci.

Zdroj: TV JOJ ​

Už v tom čase sa Magdaléna rozhovorila o zákernej chorobe, ktorá ju trápila. Sama sa o desivej diagnóze dozvedela počas operácie achilovky. Život sa vtedy celej rodine obrátil naruby. „Život vás naučí. Keď máte sadru na hlave, rozrezaný chrbát, rozrezanú pazuchu, idete o barlách. Čakáte 41 dní na výsledky, nespíte. Neviete, čo bude ďalej, či si máte naplánovať budúcnosť. Odvtedy neplánujeme." podelila sa o nepríjemné zážitky sympatická mama.

„Telo niečo spravilo, aby mi ukázalo, že nie všetko sú peniaze, drahé hodinky, ale treba aj inak rozmýšľať. Máte dve malé deti, jedno má rok, druhé má tri roky, uvidím ich ešte ísť do škôlky alebo do školy? Alebo maturovať?“ vysvetlila, ako sa jej po náleze zmenil pohľad na život a na to, čo je skutočne dôležité.

Hoci sa Magdaléna podrobila operácii, rakovina kože sa jej nakoniec stala osudnou a svoj boj usmievavá blondínka prehrala. Práve dcéra Katka (17) bola mame celý čas najväčšou oporou a aj v posledných chvíľach bola s ňou a mamu držala za ruku. Tv Joj na svojich stránkach vyjadrila rodine a blízkym sústrasť a podporu v ťažkých chvíľach, ktoré momentálne prežívajú.