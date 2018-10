1. československú topmodelku štve, že starne: Tu máte jej FOTO v bikinách!

LOS ANGELES - Krásna a úprimná! Pavlína Pořízková je vo svetovom modelinu pojmom. A to nielen pre to, že sa ako prvá kráska zo strednej Európy objavila na titulke prestížneho plavkovkého magazinu Sports Illustrated. Rodačka z Českej republiky vyzerá v bikinách skvele aj dnes, keď má už 53 rokov. Netají sa však, že je za tým kopec driny. Otvorene tiež priznáva, že ju pribúdajúce roky pekne štvú.

Pavlína Pořízková patrila svojho času medzi top hviezdy modelingu. A hoci sa mu dnes už nevenuje, stále vyzerá skvele. V rozhovore pre najnovšie vydanie magazínu New Beauty prezradila, že starnutie pod dohľadom verejnosti ju pekne štve. „Nie je to nič pre slabé povahy. Keď celý život musíte vyzerať dobre, tak to od vás očakávajú aj po rokoch,” poznamenala nestarnúca blondínka. „Údržba je dosť potrebná. Je to vlastne práca na plný uväzok,” dodala.

Rodáčka z Českej republiky priznáva, že sú jej nápomocné aj neinvazívne zákroky. „Som rada, keď sa tým ženy netaja! Neznášam, keď niekto, kto ich očividne postupuje, tvrdí, že za všetkým je len jóga a voda. Nie je to fér voči ženám, pre ktoré ste vzorom,” dodala Pavlína.

Tá na sociálnych sieťach bežne zverejňuje momentky v bikinách a pohľad na jej krivky môže byť inšpiráciou pre mnohé ženy. Čo poviete?

Pavlína Pořízková v časoch, keď pózovala pre Sports Illustrated. Zdroj: Instgram

Takto vyzerá Pavlína Pořízková v bikinách dnes. Zdroj: Instgram

Pavlína Pořízková má skvelú postavičku. Zdroj: Instgram