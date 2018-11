Slávnu Češku načapali paparazzi: Pred objektívom bohyňa, v uliciach ako... Fakt je to ona?!

NEW YORK - ...obyčajná žena! Keď sa povie Pavlína Pořízková (53), väčšina si vybaví rodáčku z Českej republiky, ktorá je dnes známa po celom svete ako bývalá supermodelka. Na topkách vás pravidelne informuje o tom, že táto dáma ešte nepatrí do starého železa. Jej najnovšie fotky vás však presvedčia, že aj modelingové bohyne sú len ženy z mäsa a kostí a nie vždy majú svoj deň.

Pavlína Pořízková otvorene priznáva, že ju starnutie vôbec nebaví. „Nie je to nič pre slabšie povahy. Celý život musíte vyzerať dobre a očakávajú to od vás aj po rokoch. Údržba je dosť potrebná,” poznamenala nedávno v rozhovore pre New Beauty magazín slávna modelka.

Známa kráska pravidelne cvičí a stráźi si líniu. Jedine vďaka tomu je v bikinách stále rovnako štíhla ako kedysi. Čo sa týka pleti a tváre, rodáčka z Českej republiky sa netají tým, že si pomáha neinvazívnymi zákrokmi.

Pribúdajúce roky sú však na jej tvári jemne badateľné. Dokazujú to aktuálne paparazzi zábery. Bulvárnym fotografom sa Pořízkovú podarilo zvečniť v newyorkských uliciach počas všedného dňa. S nenalíčenou a unavenou tvárou, zahalená od hlavy až po päty vyzerala Pavlína ako kopec iných obyčajných žien, ktoré sa v ten deň prešli po tom istom chodníku.

Pavlína Pořízková pripomína na paparazzi záberoch skôr šedú myšku, než neprehliadnuteľnú hviezdu. Zdroj: profimedia.sk