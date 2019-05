Slávna Češka (54) bez podprsenky: Kamoška jej takto zízala do výstrihu!

Plavkový magazín Sports Illustrated je čitateľom topiek dobre známy. V posledných rokoch na jeho stránkach pózujú už nielen sexice s dokonalými krivkami. Priestor dostali aj oblé krásky, staršie dámy, či netradičné modelky.

Pred objektívy sa vrátila aj rodáčka z Českej republiky Pavlína Pořízková. V červených bikinách dokazuje, že vek je len číslo. Pavlína Pořízková v bikinách dokazuje, že vek je len číslo. Zdroj: Sports Illustrated

A blondínka vyzerala skvele aj na nedávnej párty, ktorú magazín usporiadal. Pohľadu na jej odhalené vnady neodolala ani MJ Day, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou Sports Illustrated, pre ktorý pracuje už od roku 1997.

„V uplynulých rokoch urobila veľa pre to, aby boli naše telá akceptované. Je na čele impéria, ktoré určuje, aké ženy sú najviac žiadané a ako majú vyzerať,” povedala o MJ Day slávna Češka.

Tá sa udržiava v skvelej kondícii, ale za zmienku stojí, že sa nebojí svojich vrások. „Ľudia mi hovoria, že vyzerám na svoj vek dobre. Ale to nie je to isté, ako keby mi povedali, že som krásna,” vyjadrila sa nedávno Pořízková. Milá Pavlína, tak my ti to povieme - Si krásna! A MJ Day s nami určite súhlasí :)

Pavlína Pořízková si naprávala výstrih, do ktorého jej so záujmom čumela aj MJ Day. Zdroj: profimedia.sk